Karol Conká vence a prova do líder Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 07:39 | Atualizado 12/02/2021 08:09

Rio - Karol Conká foi a vencedora da prova do líder na noite desta quinta-feira. Diferentemente das outras vezes, desta vez a disputa foi de sorte e individual. Depois de completarem a palavra que aparecia em sua frente, os participantes tinham que fazer trocas entre si. O jogo teve 15 rodadas. Antes de iniciar a prova, Tiago Leifert avisou, apenas para o público, que o vencedor seria quem terminasse a 15ª rodada com a palavra otimismo. E adivinha quem ganhou? Sim, ela mesmo. Karol Conká.

A rapper já havia vencido outra prova de sorte há pouco tempo. Na prova bate e volta, ela escolheu a mangueira certa e se livrou do paredão. Nas redes sociais, as pessoas que torcem contra Karol Conká ficaram indignadas e chegaram a falar em manipulação. Os termos "Boninho", "Manipulação" e "Esse BBB" ficaram entre os 10 assuntos mais comentados do Twitter.