Por O Dia

Publicado 12/02/2021 08:04

Rio - Karol Conká ganhou a liderança na noite desta quarta-feira e, com isso, teve direito a escolher seis pessoas para levar para o grupo VIP. A última pessoa que a rapper escolheu foi ninguém menos que Carla Diaz, com quem teve uma briga feia na semana passada. Karol inventou que Carla estava dando em cima de Arcrebiano para a casa toda e ainda acordou a atriz no meio da noite para discutir.

"Tem gente falando que eu fui burra de ter feito isso, mas não é. É para o meu coração, alivia, entendeu, porque eu realmente fiquei muito arrependida", disse a rapper. Mas a fase boazinha não durou muito e logo em seguida veio a alfinetada. "Mas eu não quero ter contato com ela fora daqui. Não tem por quê. Não tenho afinidade", completou.