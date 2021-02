Fiuk e Cristina Kartalian Reprodução

Publicado 12/02/2021 09:03

Rio - Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, tem aprovado a participação do filho no "BBB 21". A artista plástica contou à "Quem" que só dorme quando o filho também vai para a cama no reality show. "Só durmo quando ele dorme", disse Cristina, que também é mãe de Tainá e Krizia, ambas frutos do relacionamento com Fábio Jr.

Apesar da exposição, Cristina se diz tranquila quanto a participação de Fiuk no programa. "Obviamente é um misto de emoções por ele estar longe de mim, mas fico feliz de ver que ele está se dedicando na casa, cozinhando para todos e sendo solícito", disse.

Ela também está feliz por Fiuk não ter participação em nenhum dos principais conflitos do reality show. "Fiuk é coração mesmo, pessoa super atenciosa e carinhosa. Feliz também por ver que ele não se envolveu em momentos críticos de ânimos aguçados", comemorou.