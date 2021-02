Caio, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 12/02/2021 11:20 | Atualizado 12/02/2021 11:30

São Paulo - Caio e Rodolffo passaram a madrugada, de sexta-feira, na jacuzzi do "BBB 21". Entre cantorias e conversas, Caio foi criticado por sua aptidão para cantar. Irritado com a crítica feita por Fiuk, o fazendeiro esperou o brother se afastar para descer o discurso.

"Não precisa irritar a gente, não precisa. Ninguém chamou para o rolê aqui, veio quem quis. Aí chega para criticar? Não, não precisa. Você entende que não precisa?", disse Caio a Rodolffo.

"Você acha que eu não estou careca de saber que eu cantei feio? Aí chega um lá falando tá feio e 'vai tomar no c*'. Não chamei você pra ficar escutando. Entra pra dentro'. Estou aqui me divertindo, não sou cantor. Feio seria se eu fosse cantor e se estivesse fazendo besteira. Aí tinha que me educar. Eu sou um coitado. Tudo aqui pra mim é divertido. Quem dá moral pra c* de cachorro é mosquito. Ah, moço. É bobeira demais", continuou.

Rodolffo riu do discurso de Caio e os dois acabaram por cair na gargalhada. Após isso, a dupla entrou na sede do "BBB 21". Atento, Projota assistiu o 'showzinho' de Caio e contou a Arthur que foi Fiuk quem irritou o fazendeiro.

"Ele tava aqui e se retirou. Esse bagulho que eles falam muito e eu percebo real. A pior parte não é ele ser encrenca, chato ou tudo deixar ele nervosinho. A pior parte que não é o que ele fala. Ele fala que é o mais paz, mas arruma confusão minúscula com tudo. Você tinha que ver ele falando com o Rodolffo. O Rodolffo tentando fazer as meninas cantar no tom certo e ele ficou zoando, pesando na do Rodolffo: 'calma, Rodolffo. Deixa as meninas'. E ainda falou que não deixou ele cantar ontem", falou Projota sobre Fiuk.