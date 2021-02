Sarah e Gil reprodução da TV Globo

Publicado 12/02/2021 18:09

Rio - Sarah e Gilberto estão tendo uma longa conversa na área externa 'Big Brother Brasil 21, da TV Globo. A dupla fala sobre jogo e ficam posicionados perto do Big Fone, pois acreditam que ele vai tocar. "Meu único medo é um 'vá direto para o Paredão'", diz Sarah. Gil lembra que, nesse caso, a decisão fica com o público. A especialista em Marketing conclui: "Eu acho que eu tenho mais medo de te perder aqui dentro do que eu sair".



O economista, então, explica seu ponto de vista para a amiga. "Aqui dentro, só tem duas situações: nós ganharmos R$ 1,5 milhão ou não ganharmos. Temos que fugir do Paredão porque uma semana nos amam e na outra nos odeiam. Não tem como saber".

Durante o bate-papo, Gilberto diz que se sente alvo de outros participantes no próximo paredão. "Eu sei que sou foco de muita gente aqui dentro, e está tudo certo". Sarah opina: "Todo mundo que foca em você, foca em mim também. Acho que vou antes de você". O pernambucano discorda da especialista em Marketing. "Eu vou primeiro. Eu estou achando que Karol (Conká) vai me colocar no Paredão".

Sarah rebate: "Não. Se ela fizer isso, estará sendo muito incoerente". O economista se explica: "Desde que ela foi Líder, não está falando comigo direito, não", confessa o brother. Sarah também diz que com ela está sendo igual.

Em outro momento, a loira diz que sente falta da mãe. "Queria muito ver a minha mãe. Para dar uma animada, sabe?", afirma ela, aos prantos. "Fica animada. Eu e tu fomos ao Paredão e voltamos. Se a gente sair na terceira, quarta semana, a gente teve o sentimento mais especial de ter voltado do Paredão. Nem que eu saia daqui com 99%, vamos sair com um sentimento. Independentemente de qualquer coisa, o sentimento de voltar do Paredão, a gente já tem. E esse sentimento para mim é extremamente especial aqui dentro. Quero sentir ser Líder, Anjo... Já fui Monstro. Já atendi Big Fone, já fomos bem em várias provas de resistência", fala Gilberto, que continua: "Tudo isso faz eu entender que eu estou vivendo o Big Brother da maneira que eu queria. Não minto, não quero mentir para agradar ninguém, vou jogar da forma que eu acho que tenho que jogar e ponto".