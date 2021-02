Karol Conká reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 20:19

Rio - Durante uma conversa com Projota e Fiuk na área externa do Big Brother Brasil 21, nesta sexta-feira, Karol Conká deu um conselho para quem deseja entrar no reality show: estar muito preparado para o isolamento. "Brasileiros que querem vir para o BBB, vocês tem que saber que o babado é forte", comentou ela.

Projota e Fiuk concordaram e a rapper continuou: "Eu achei que eu ia me importar só com a bagunça dos quartos, mas a bagunça é o de menos", divertiu-se. A curitibana ainda disse que dentro da casa eles "entram numa pira que não existe".

No bate-papo, Karol ainda usou uma frase com a palavra otimismo, que deu a liderança para ela, na última quinta-feira. "Seremos otimistas, que a gente fique [na casa] o tempo que for preciso".

O filho de Fábio Jr. comentou que o programa vai além de ganhar o prêmio de R$1,5 milh]ao. "Isso é uma grande prova dos nossos valores e nossa missão. Uma coisa é ser bonzinho e outra é ser bobo".

A cantora, então, avalia: "Aqui não tem ninguém bobo, se olhar bem é todo mundo bem esperto".