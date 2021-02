Karol Conká reprodução da TV Globo

Publicado 12/02/2021 20:30 | Atualizado 12/02/2021 20:55

Rio - Karol Conká desabafou durante uma conversa com Projota e Lumena na área externa da casa do 'Big Brother Brasil 21,' nesta sexta-feira. A rapper comemorou a liderança e o fato de ter mais uma semana garantida no programa.

"Que legal. Eu tenho mais chance de mostrar que eu sou de boa, embora eu tenha esse meu lado mais orgulhoso que fala: "Eu não preciso provar nada para ninguém". Mas aqui é um jogo que eu preciso provar... por que uma atitude me define? E as outras dez atitudes boas que eu fiz? Não vão me definir? Isso que é ruim... Você lidar com isso. O ser humano é cruel. Eu sou cruel. Todos nós. Eu penso: "Se não fosse vocês aqui? Como eu ia fazer?", comentou a cantora.

Lumena, então, opinou: "A gente não tem a gerência do que a galera está pensando lá fora...". Karol rebateu: "Por que as vezes a gente está pirando, né?. Mas eu sinto que está tudo melhorando. Eu sou amiga da Viih (Tube) agora. Ouviu pessoas? Não tem mais treta entre eu e a Viih. Não foi treta...", avalia a cantora.