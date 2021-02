Nego Di Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:08 | Atualizado 13/02/2021 12:10

Rio - Nego Di conversava com amigos no gramado da casa do "BBB 21" quando se mostrou indignado por Sarah ter passado as mãos em seus ombros. O humorista acredita que houve uma intenção sexual no gesto de Sarah. "Imagina se fosse eu fazendo isso. Como que ia ser visto lá fora?", reclamou. Karol Conká, amiga de Nego Di, ironizou a situação. "Você se sentiu abusadinho?", perguntou.

Veja mais fotos abaixo:

