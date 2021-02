Gilberto conversa com Sarah sobre Lumena: ’Mexeu na ferida’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 15:20 | Atualizado 13/02/2021 15:22

Rio - Gilberto e Sarah conversaram sobre a postura de Lumena na tarde deste sábado. O brother reclamou da forma como Lumena questionou o beijo que rolou entre ele e Lucas Penteado. Lumena questinou a bissexualidade de Lucas e causou uma enorme briga, que culminou na saída do ator do reality show. Ele também se mostrou incomodado com o fato de Lumena relacionar tudo a causas raciais.

fotogaleria

Publicidade

"Mexeu na minha ferida. Tiveram vários beijos aqui e ninguém questionou. O meu voto não foi por ela ser uma mulher preta. Você tem milhões de dores e mesmo assim você entende o outro e não julga. Tem pessoas que não fazem isso. Já pensam que o assunto tem relação com a cor. Houve vezes em que eu quis elogiar Lumena, mas fiquei com medo. Dela achar que eu estou zoando", disse Gilberto.

Mais cedo, também nesse sábado, Lumena reclamou com Gilberto sobre o fato de ele ter votado em duas mulheres pretas para o paredão.