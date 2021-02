Projota e Nego Di conversam sobre Karol Conká e Lumena na sala do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Publicado 16/02/2021 14:19 | Atualizado 16/02/2021 14:19

Rio - Nego Di conversava com Projota na sala do "BBB 21" nesta terça-feira quando criticou Karol Conká e Lumena. O humorista não aprova o discurso das amigas. "Essa pira de levar tudo para a questão racial é demais para mim", iniciou. "Gosto muito da Lumena, acho uma mina fod*, mas essa de colocar sempre a questão racial me incomoda muito", completou Nego Di.

"Às vezes eu estou no quarto escovando os dentes e elas duas estão conversando uns papos de branquitude e tal, meu, eu tenho que sair dali", disparou o brother. O humorista ainda questionou se a forma como elas fazem as coisas "é o melhor jeito de lutar pelo bagulho". Projota respondeu: "Eu sei que não é".

Camilla de Lucas chegou a sala e perguntou a Nego Di como ele está se sentindo sobre o paredão desta terça-feira, em que enfrenta Sarah e Fiuk. "Se Deus quiser eu vou voltar, estou muito confiante. Talvez dos três seja o que mais mereça. Me entreguei, ganhei duas provas, me esforcei, criei estratégia, segurei vários pepinos ai. Estou entregue à parada, estou me mostrando real".