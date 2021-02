Jogo da Discórdia cumpriu seu papel e instaurou o caos na casa do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Publicado 16/02/2021 15:08 | Atualizado 16/02/2021 15:09

Rio - Todos os participantes do "BBB 21" vão ter uma sessão de terapia semanal. O anúncio foi feito para eles na manhã desta terça-feira. Os encontros com a psicóloga vão acontecer todas as quartas. "Atenção! Toda quarta-feira, após o dia do paredão, a psicóloga estará disponível para todos da casa", disse a voz do além.

O "BBB 21" vem sendo criticado nas redes sociais pela forma como está afetando a saúde mental dos participantes. Karol Conká chegou a ser acusada na internet de abusar psicologicamente de Lucas Penteado. A equipe de Fiuk declarou recentemente que o ator está mal por estar em abstinência de seus medicamentos para ansiedade e depressão.