Cleo e Fiuk

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 12:05 | Atualizado 19/02/2021 13:44

Rio - Com o irmão Fiuk confinado no "BBB 21", Cleo acompanha o reality e ainda comenta nas redes sociais. Nesta quinta-feira, a atriz e cantora se irritou com a cobrança de um seguidor, que sugeriu que ela deveria criticar o irmão.

"Mas você jurou que ela ia falar mal do irmão, né...", escreveu o internauta, com tom de ironia, em post que falava sobre o comportamento dela em relação ao ator. Em seguida, ela rebateu.

"Por que tenho que falar mal do meu irmão? Não basta eu discordar? Assim como eu discordo do que não gosto do que alguém faz lá? Porque ele é meu irmão eu tenho que falar mal dele? Por que vocês surtam coletivamente nesse nível de despeito? Tóxicos hipócritas", completou ela, visivelmente irritada.



