Sarah e Rodolffo reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:27

Rio - Rodolffo abriu o coração para Sarah no quarto do líder, do 'Big Brother Brasil 21', nesta sexta-feira. O cantor disse que a loira pode contar com ele no jogo, mas deixou explícito que não compactua como jogo de Gilberto e Juliette.

"O que eu vim falar pra você é: eu não compactuo tanto com o jogo nem da Juliette e nem do Gil, e eu compactuo com o seu. Vim pra falar que você pode contar tanto a fidelidade minha quanto do Caio. Não se preocupe, fique sossegada. Não vamos passar informações que você não queira", disse o sertanejo

Antes disso, ele ainda comentou com a consultora de marketing digital que alguns participantes já estão atrás de Caio, querendo a imunidade, já que o fazendeiro é o anjo da semana. "O povo já tá dando cada 'fecha' no Caio. Para dar para Pocah, Arthur e Projota", fala o cantor, informando a Líder.



Sarah concorda com o amigo e pede: "Por favor, tome cuidado".