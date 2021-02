Caio reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 18:17

Rio - A formação do paredão voltou a ser assunto no Quarto do Líder do 'BBB 21', nesta sexta-feira. Durante um bate-papo com Caio, Sarah disparou: "Essa semana vamos ter que mexer os pauzinhos para não ir você, Juliette e Gil."

fotogaleria

Publicidade

O fazendeiro, que ganhou a Prova do Anjo, falou sobre sua situação no jogo. "A pressão está em cima de mim do tamanho que você nem imagina. Converso com todo mundo, mas vocês podem confiar em mim de olho fechado. Pode confiar. Não comento nada com ninguém."



Juliette e a consultora de marketing dizem que confiam nele, mas a advogada pondera: "A gente tem certeza. Só tem um medo: a gente não conseguiu ler direito o jogo de Rodolffo. Mas amigo, a gente entende que não é maldade".



Sarah concordou com a amiga: "Meu medo é isso. Ele é muito meu amigo, mas ele é muito amigo da minha rival."