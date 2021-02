Globoplay sai do ar e deixa fãs do ’BBB 21’ furiosos Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 01:08 | Atualizado 21/02/2021 09:28

Rio - Os fãs do "BBB 21" ficaram irritados com o Globoplay na madrugada deste domingo. Em plena festa, por volta de 0h35, as câmeras do reality show pararam de funcionar na plataforma de streaming da Globo. As câmeras da cozinha xepa/vip, sala de estar, jardim, academia, quarto cordel, quarto colorido, piscina e confessionário simplesmente saíram do ar.

A falha técnica aconteceu justamente no momento em que Karol Conká e Juliette conversavam sobre a briga entre a rapper e Camilla de Lucas. No mesmo momento, Caio estava com a equipe médica no confessionário após levar um tombo.

Os fãs do programa ficaram irritadíssimos com a falha e o termo "Globoplay" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta madrugada. Vale ressaltar que a falha aconteceu apenas no Globoplay, os assinantes que pagam pay-per-view conseguiram continuar assistindo ao reality show nesta madrugada.

Mais alguém não consegue ver a festa do BBB no @globoplay ou só eu?? Travou tudo.#RedeBBB #bbb21 #Festabbb — Jeiza Impaciente (@JeizaChoque) February 21, 2021

Globoplay parou!

Logo eu que elogiei tanto na época que a gente dependia do PlayPlus! #BBB21 — Wagner Reid (@Wagner_Reid) February 21, 2021