Karol Conká acredita que vai ao paredão na noite deste domingo

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 13:39

Rio - Karol Conká passou o início da tarde deste domingo conversando com Caio e Rodolffo na área externa da casa do "BBB 21". A rapper afirmou que vai ao paredão esta noite. "O paredão de hoje vai ser eu, Pocah e Arthur. Ou vai ser Arthur, Pocah e Projota", disse a cantora, que aproveitou para alfinetar Gil, com quem brigou no sábado.

fotogaleria

"Depois de ontem, mesmo eu não gritando, mesmo eu não brigando, não desqualifiquei ninguém, quem vai pro paredão sou eu, não é o Gil. O Gil tá amparado pela Sarah, que é líder, o Gil é o gay legal que dança e faz faz tchaqui tchaqui", disparou.