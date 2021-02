Por O Dia

Publicado 22/02/2021 15:23

Rio - Após a formação do quarto paredão do "BBB 21" na noite deste domingo, Karol Conká chegou a comentar com alguns participantes do reality que desejava sair do programa e da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão . No entanto, isso tudo pode ser parte de uma estratégia da cantora.