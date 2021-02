Sarah reprodução da TV Globo

Publicado 22/02/2021 16:38

Rio - Sarah abriu o coração e contou que sente que ainda vai 'tretar' com uma participante do Big Brother Brasil 21 durante um bate-papo com Gilberto e Juliette no Quarto do Líder, nesta segunda-feira.

"Eu tenho certeza que ainda vai acontecer uma coisa entre eu e Pocah. Estou sentindo que uma hora ainda vai rolar alguma coisa". Gilberto concordou com a amiga e revelou: "Ontem ela me deu uma leve alfinetada, mas eu relevei". Juliette, então, opinou: "Eu tenho medo dessa treta, pois são duas bombas".