Rio - Viih Tube e Thaís conversam na sala do 'Big Brother Brasil 21', na tarde desta terça-feira, enquanto assistem ao #FeedBBB no telão. A youtuber revelou para a amiga que não gosta que Karol Conká fique dizendo que quer sair do programa. "É um sonho para muita gente para ela ficar brincando com isso. Não é porque ela é camarote que é fácil para os outros também não. Tem muito camarote que queria estar aqui também".

Na sequência, Viih Tube relembrou sua conversa a sister na festa da líder Sarah, nesta madrugada. "Fiquei feliz porque eu não sou uma pessoa que resolve as coisas brigando. Eu sou uma pessoa que resolve dando conselhos, explicando o que estou sentindo, e eu senti que faltou muito isso entre eu e ela. Eu só ajudava ela, mas ela não me ajudava".

Thaís, então, elogia a rapper. Viih concorda, mas pontua que ela fez coisas erradas no reality. "Por isso que ela está assim. Ela está desesperada", disse ela, que concluiu: "Por isso não dá para culpar ela, excluir ela".



A youtuber ainda contou o que disse para a emparedada: "Sabe o que eu falei para ela? 'Hoje, se a Sarah não tivesse te colocado no Paredão, eu ia votar em você'. Falei pra ela porque para mim era tudo fingimento. Não fazia sentido você estar sendo minha amiga e ter me xingado dois dias atrás".