Lumena Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 24/02/2021 12:03 | Atualizado 24/02/2021 12:05

São Paulo - Durante o tradicional Raio-X nas manhãs do BBB 21, nesta quarta-feira, os participantes gravaram vídeos de um minuto par ao público e atribuíram emojis para os colegas de casa. Após a eliminação de Karol Conká , muitos aproveitaram para mandar recados à rapper.

fotogaleria

Publicidade

João Luiz foi o primeiro a citar a saída dela e disse: "Karol, espero que você esteja mais tranquila com você mesma". Fiuk se disse mexido com a saída e disse que a cantora é "uma menina tão especial só que com tantas feridas, tantas mágoas e cicatrizes".

Ele também disse que "queria muito que ela tivesse olhado o lado bom aqui". Rival no jogo, Juliette também deixou um recado. "Muito feliz que o Gil ficou, triste porque querendo ou não a Karol animava a casa. Desejo tudo de bom para ela, todo meu respeito. O discurso do Tiago foi muito forte e fez muito sentido", disse.

Publicidade

A líder Sarah, que indicou Karol para o paredão, comemorou a permanência de Gilberto e disse que queria encontrar Karol fora da casa. Já Lumena, aliada da rapper, disse que precisa de um recomeço.

"Karol marcou muito minha jornada. Aqui somos tão diferentes e quando a gente consegue encontrar alguém com as mesmas características é uma sáida que impacta e reverbera, por isso peço forças", disse.

Publicidade

Amiga da rapper antes do confinamento, Pocah foi breve: "Agradecer por esses momentos que a gente viveu. Você é maluca, me deixa doida, mas eu te amo", disse. Projota pediu apoio ao público para a volta de Karol ao mundo real.

"Queria dizer que não vejo a hora de a gente estar junto. A gente vai aprontar muito aqui fora. Pedir para todas as pessoas que gostam de mim que apoiem aí fora, bora lá mandar energia positiva para ela. O que acontece aqui fica aqui, ela é uma pessoa sensacional", disse.