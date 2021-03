Por O Dia

Rio - Durante uma conversa entre Carla Diaz, Juliette, Viih Tube e Sarah na área externa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta segunda-feira, as meninas perguntaram a atriz sobre Arthur, que disputa o paredão desta terça-feira, dia 02, com Lumena e Projota.

"Acontece que ele tem aquele tamanho enorme, que a gente acha que ele é o cara mais forte do mundo pela postura, por ser loiro, alto... a questão dele ontem foi que ele estava chorando no quarto e falando: 'Ninguém veio me dar um abraço'", comentou Carla sobre o instrutor de Crossfit.A loira ainda continuou: "A questão do acolhimento aqui na casa não tem sido igual para todo mundo. E ele está reparando nessa rejeição. Não é só questão do voto, do voto a gente já sabe."Após ouvir Carla, Sarah destacou: "Mas comigo, a única pessoa, nas primeiras semanas, que estava do meu lado era só o Gil. Depois foi Juliette e Gil". Juliette concordou com a amiga: "Comigo foi praticamente ninguém." A consultora de marketing digital conclui: "O povo não percebe".