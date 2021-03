Sarah, Juliette e Gilberto reprodução da TV Globo

Publicado 02/03/2021 13:58 | Atualizado 02/03/2021 14:26

Rio - O queridômetro do 'Big Brother Brasil 21'deu o que falar nesta terça-feira, . No quarto Cordel, Juliette e Sarah se maquiavam quando Gilberto comentou: "Vocês viram? Ganhei 100% dos corações".

A consultora de marketing digital avaliou a situação: "O que eu posso falar? A pessoa sempre fala o que você quer ouvir. Para mim, isso não é nada a ver. Como você está chateado com uma pessoa e vai lá distribuir corações?", perguntou ela, fazendo referência a Carla Diaz, e continuou: "Não conversa uma coisa com a outra. Sabe quando comecei a pensar isso da pessoa? No dia que falou besteira para o Lucas (Lucas Penteado) e depois veio: 'Não, desculpa'".



Juliette ouviu atenta e revelou que já avaliou os outros participantes só com emoji de "coração". Sarah ponderou: "Estou falando do pós-Jogo da Discórdia, que rolou um monte de treta".

Sarah voltou a analisar o comportamento de Carla Diaz: "A única pessoa que estou completamente certa do que acho é o Projota. A outra lá estou na dúvida ainda. Foi no dia do negócio do Lucas que me acendeu um negocinho aqui. A pessoa fala com maldade e depois vem: 'Não falei com maldade'. Eu vi, ninguém me contou. Inclusive foi em rede nacional porque foi na hora que entrega o Monstro, todo mundo vê. Com voz ruim, sacou?".

Gilberto relembrou a situação: "Sarah me falou na hora. Eu ouvi uma voz de mal". Sarah, então, finalizou: "Não gosto de quem se faz de sonso. Não gosto de quem se faz de santo".