Caio e Rodolffo reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 14:32

Rio - Juliette conversou sobre o 'desfecho' do Jogo da discórdia com Caio e Rodolffo, na madrugada desta terça-feira, no quarto Cordel do Big Brother Brasil. A paraibana contou para os meninos que conversou com a Lumena após a 'reunião de condomínio' promovida por Tiago Leifert. "Minha conversa com Lumena foi pesadinha, sabe? De novo. Eu fico triste com isso, de verdade. Queria que fosse assim, não".

fotogaleria

Publicidade

O sertanejo avaliou o possível resultado do Paredão, que Lumena disputa ao lado de Arthur e de Projota. "Eu sei que para o jogo e para a maioria das pessoas, provavelmente o Projota seria a opção...", afirmou. Juliette confessou: "Eu estou com medo dela sair". Rodolffo disparou: "Eu estou com medo, não. Eu estou querendo que ela saia". Em seguida, a advogada disse que ficaria triste se a baiana deixasse o reality por achar que parte da culpa seria sua.



"Ela vai sair por causa dela, não é por causa de você, não", afirmou o cantor sertanejo. Já Caio disse que Projota tem chance de sair. Juliette analisou: "Arthur vai ficar para segundo plano, agora". E o fazendeiro finalizou: "Quem voltar ali agora, vai de novo".