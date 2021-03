Sérgio Mallandro Divulgação

Por iG

Publicado 06/03/2021 08:44 | Atualizado 06/03/2021 08:47

São Paulo - Sérgio Mallandro, o humorista conhecido pelo bordão "Rá! Pegadinha do Mallandro!" decidiu que também quer fazer uma ponta no "BBB 21". Nesta sexta-feira, pelo Twitter, ele pediu para que Boninho, o diretor do programa, o chamasse para ajudar com o paredão falso que acontecerá nessa semana.

fotogaleria

Publicidade

"Por que você não me chama pra, na hora do paredão falso, aparecer e gritar 'Rá pegadinha do mallandro!'?", escreveu o humorista.