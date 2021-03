Gilberto e Lucas Penteado Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 10:12 | Atualizado 06/03/2021 10:15

Rio - Depois de beijar um manequim durante a festa desta noite no "Big Brother Brasil 21" , Gilberto foi tomar banho com a amiga Sarah e fez uma revelação pessoal. Ele disse querer namorar com o ator Lucas Penteado quando sair do programa global.

fotogaleria

Publicidade

"Quero namorar o Lucas. Eu vou sofrer se ele não me quiser", disparou sem papas na língua, disse Gil a amiga Sarah. "Ah, Gil. Lucas quer cachorrada", respondeu a brasiliense, que ainda disse que, ao sair do reality, o amigo poderá escolher com quem vai querer ficar, sem precisar sofrer por ninguém.

Gil continuou insistindo em ter uma relação com Lucas fora do jogo. "Eu quero namorar com Lucas. A verdade é essa, amiga", afirmou. Em seguida, a amiga, respondeu mais uma vez. "Chegando lá fora, a gente vê se ele quer namorar. Se não quiser, eu te levo para a cachorrada", brincou Sarah.