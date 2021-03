Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 14:21

Rio - Carla Diaz voltou a falar sobre Arthur durante uma conversa com Camilla de Lucas no quarto colorido do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta segunda-feira. "Viu amiga, acordaram a gente com pagode", disse a atriz, se referindo ao fato dela lembrar do instrutor de crossfit.

A influenciadora, então, quis saber. "E ai já conversaram?". Carla Diaz respondeu que não. "Está me dando nervoso, dá vontade de fazer igual na escola, quando você briga com o coleguinha, ai a professora fala 'vem cá' e junta os dois", comentou a influenciadora.

A atriz, então, desabafou: "Amiga do céu, só que ele tem um sério probleminha de comunicação. Então é complicado mesmo.".

