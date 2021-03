Caio e Arthur reprodução da TV Globo

Publicado 08/03/2021 16:32

Rio - Caio colocou uma pulguinha atrás da orelha de Arthur ao falar sobre a relação do brother com Carla Diaz, no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na tarde desta segunda-feira. "Eu estou te falando de novo". Arthur respondeu: "Todo mundo ficou do lado dela, velho". O fazendeiro ponderou: "Não é por aí".

Após o instrutor de crossfit ficar pensativo, Caio comentou: "Você está olhando só um lado da moeda. Você não está olhando no geral não, meu patrão". Arthur rebateu: "Eu estou avaliando só o meu lado, só o que eu fiz".

O fazendeiro, então, abriu o jogo sobre o que acha da situação. "Você está olhando só em um contexto. Você está esquecendo do enredo completo da situação. Você está esquecendo de olhar todo o conjunto. Você está esquecendo de olhar a parceria maravilhosa e honrável que você tem com o Projota. Você está esquecendo a lealdade que teve com ele. Você está esquecendo que nunca fez nada para ninguém aqui e todo mundo lá fora sabe. Isso aí você não está vendo".

Caio ainda continuou: "Você não está lembrando que quem falou com a boca cheia no Paredão passado que tem um jogo individual foi ela, e não foi você. Quem fez as escolhas todas não foi você. Não é tão simples quanto você está pensando". O fazendeiro também comentou que Carla Diaz foi a responsável por colocá-lo no Paredão e opinou: "Não tem nada decidido, não".

Arthur ouviu atentamente o brother, mas destacou: "Ela sair também não é o que eu quero". Caio, então, questiona: "Eu sei, mas entre ela e você?".

Vale lembrar que Arthur, Carla Diaz, João e Caio o paredão falso na próxima terça-feira.