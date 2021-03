Thais e Viih Tube Reprodução / TV Globo

Publicado 09/03/2021 08:02

Rio - Os internautas adoram falar de "BBB 21". Dessa vez, eles calcularam quantas vezes os participantes do reality show da Globo tomaram banho desde que estão confinados. De acordo com esta inusitada pesquisa, alguns participantes ficaram quase metade do tempo que estão no programa sem banho.

Considerando que os brothers estão há 42 dias no reality show, Viih Tube ficou quase metade do tempo sem tomar banho. Ela só tomou 22 banhos até agora. Fiuk, Thaís e Pocah também não gostam muito de chuveiro. Pocah e Thaís só tomaram 29 banhos. Fiuk só tomou 27.

Enquanto isso, Camilla de Lucas, Sarah, Gil e Juliette tomaram mais que um banho em alguns dias.

Confira a lista completa abaixo:

Camilla - 48

Sarah - 48

Gil - 46

João - 46

Juliette - 45

Projota - 39

Caio - 39

Rodolffo - 39

Carla - 35

Arthur - 32

Thaís - 29

Pocah - 29

Fiuk - 27

Viih tube - 22