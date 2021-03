Juliana Paes reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 08:22 | Atualizado 09/03/2021 08:25

Rio - Juliana Paes afirmou que não vai mais comentar o "BBB 21" no Twitter. A atriz se envolveu em uma confusão com os fãs de Juliette após dizer que "gosta do jeito de atuar dela". Os fãs da advogada entenderam a declaração de Juliana Paes como uma crítica a participante, como se Juliana estivesse acusando Juliette de ser falsa.

fotogaleria "Meu Deus! Eu estava elogiando a Juliette! Que loucura... tem coisa pior do que curtir alguém e ser mal interpretado? Sério! Nunca mais falo sobre BBB21... foi bom brincar de comentar", disse Juliana Paes no Twitter.

Meu Deus!!!!!!!! Eu estava ELOGIANDO a Juliette!!!!!!!!!!! Que loucura... tem coisa pior do que curtir alguém e ser mal interpretado? Sério! Nunca mais falo sobre BBB21... foi bom brincar de comentar! https://t.co/1UMZkjddyh — Juliana Paes (@julianapaes) March 9, 2021