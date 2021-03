Fiuk diz que está pensando em ter sua própria família Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 08:45

Rio - Arthur, Caio, Fiuk e Projota conversaram bastante durante a madrugada desta terça-feira na área externa do "BBB 21". No bate-papo, o filho de Fábio Jr. contou que passou boa parte da juventude namorando e disse que quando ficou solteiro, quis aproveitar. Agora, sua visão de vida está mudando e ele já pensa em formar uma família.

fotogaleria

Publicidade

"Eu sempre tive o negócio de ter família. Só que nunca senti isso próximo. Sempre foi uma parada 'agora não, agora não'... Agora sim. Então, pode ser que depois de eu encontrar alguém, depois de eu ter filho, alguma coisa, me estabelecer e terminar, por consequência da vida, talvez eu caia numa fase de 'agora eu vou zoar tudo'. Mas agora estou com outra visão", disse Fiuk.

Arthur, no entanto, não pensa no assunto. O crossfiteiro afirmou que seu foco está no trabalho e em conquistar alguns bens. "Eu que tô numa pegada mais 'descaralhad*' lá fora, não tenho ninguém há seis anos, eu tô com o pé bem no chão em relação a trampo. Eu tô muito centrado em 'quero ter meu carro, ter um apê maneiro'. Eu quero ter minhas coisas, eu quero ter um relacionamento", disse.