Carla Diaz fala sobre seu relacionamento com Arthur Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 10:19

Rio - Carla Diaz abriu o coração sobre sua relação com Arthur depois do jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira. A atriz disse que não sabe o que vai acontecer, mas que está "nítido e notório" que os dois se gostam.

"Um não está apoiando o outro nessa questão do paredão. Eu também não queria que ele fosse embora, que eu saísse e ficasse essa sensação de que eu não apoiei uma pessoa que estava comigo esse tempo todo. Por mais do que ela tivesse feito comigo... Acho que é uma questão de consideração. A gente tá junto nisso, então a gente está se dando a mão para passar por esse dia. O que vai ser depois a gente não sabe", disse a atriz, que contou que eles não decidiram o futuro do relacionamento porque ainda não sabem quem vai sair no paredão desta terça-feira.

"Não tem como tomar uma decisão porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso não cabe a gente. Quem vai decidir quem fica ou quem sai é o povo lá fora. Mas é uma pessoa que, de fato... Há muito tempo eu não gostava de alguém, ainda mais depois do câncer. Eu me fechei completamente. Estava há mais de um ano, sem olhar, de ter interesse. Estava focada muito no meu eu, na minha recuperação, no que eu tava passando...", afirmou.

A atriz disse que seus sentimentos são sinceros. "Isso não quer dizer que a gente vai casar, ter 50 filhos e não sei o quê. Que a gente se gosta, isso já tá notório, que é de verdade. Em relação a jogo, ele falou que não teve maturidade para separar essa semana", finalizou.