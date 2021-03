Cleo Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 11:23 | Atualizado 09/03/2021 11:28

Rio - Cleo é uma das celebridades que mais comenta sobre o "BBB 21" nas redes sociais. Com o irmão Fiuk confinado, ela repercutiu o Jogo da Discórdia, que aconteceu na noite desta segunda-feira, e defendeu a atriz Carla Diaz ao apontar machismo em atitudes de Rodolffo e Arthur. Ela também revelou o seu favorito para vencer o paredão falso em seu Instagram Stories.

Ela disse entender a escolha de Arthur, que imunizou Projota e deixou a namorada na berlinda, mas não compreende o fato dele exigir cobranças da atriz e não falar abertamente sobre isso. Cleo ainda questionou a fala sobre "lealdade" de Rodolffo.

"Eu também provavelmente daria o anjo para quem está comigo desde o início, mas nesse caso o Arthur poderia ter mandado essa real para ela e não ficar exigindo coisas que ele não estava entregando. Tudo o que a Carla foi, foi leal ao Arthur. ele que não foi leal a ela. Onde que o Rodolffo estava que não viu?", questionou a artista.

"Nunca subestime o poder de um homem de colocar as culpas das coisas dele em você", prosseguiu Cleo, referindo-Se a relação entre Arthur e Carla dentro do "BBB 21".



Quanto ao paredão falso, formado por Arthur, Caio, Carla e João Luiz,ela afirmou que, em primeiro momento, prefere que a Carla Diaz ganhe para poder ver que, na verdade, Arthur não foi leal com ela. Porém, ela tem medo que a atriz não saiba focar. Por isso, acredita que João Luiz possa ser uma opção melhor, pois é mais racional e "justiceiro".

"Eu queria que a Carla saísse. Sei que ela tem uns brigas lá com meu irmão, mas acho normal, de afinidade e tal. Eu queria que ela visse que, sim, foi super leal ao Arthur e que ele não jogou na igualdade com ela. Isso seria bom", disse.

"Não acho que ela iria focar nas brigas com meu irmão porque isso é muito pequeno perto da pessoa que está com ela. A Carla está sendo super leal e descobriria que ele [Arthur] nunca esteve ao lado dela, mas me dá um resquiciozinho de medo dela focar o ódio no meu irmão. Penso que talvez seja melhor o João sair. Sinto que ele é um justiceiro", finalizou.