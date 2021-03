Ingrid Guimarães reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:21 | Atualizado 09/03/2021 16:15

Rio - Ingrid Guimarães participou de uma ação paga das Lojas Americanas no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta terça-feira. Segundo os internautas, a atriz e apresentadora mostrou o quanto gostava de Juliette ao mandar um recadinho para a advogada no final da dinâmica.

"Os últimos serão os primeiros", disse a paraibana. "Olha, os humilhados poderão ser exaltados, hein, Juliette, pensa nisso", rebateu Ingrid. Em outro momento, a atriz comentou: "Tudo muda".

Os internautas vibraram com as frases, acreditando que seria uma dica externa dada a Juliette, já que ela é cotada por muitos como vencedora do reality. "A Ingrid Guimarães babando na Juliette. Estou passando mal com as indiretas. 'Calma que tudo muda'", escreveu uma usuária da rede social.

A Ingrid Guimarães babando na Juliette, estou passando mal com as indiretas..:"calma que tudo muda" https://t.co/hBqBQDkolW — Siriaco (@_mahsiriaco) March 9, 2021 Outra internauta publicou: "Ingrid Guimarães dando a dica que todo mundo queria dar pra Juliette: Os humilhados serão exaltados".

