Fiuk quer saber quem deu banana para ele no queridômetro

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:57

Rio - Fiuk ficou bem chateado após receber um emoji de babana no 'Queridômetro', do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta terça-feira. Na sala, o ator foi tirar satisfação com a galera. "Alguém poderia me falar quem me deu a banana? Só para não ficar forçando a amizade", comentou ele. Os brothers riram da situação, mas ninguém respondeu a pergunta. O filho de Fábio Jr. destacou: "Eu queria saber para não ficar forçando aquela parceria ali. Se não, fica naquela forçação ali. Me dá o negócio e me abraça, fica falando: 'você é lindo, você é demais'".

Mais tarde, na cozinha da Xepa, Fiuk voltou a falar sobre o assunto. "Já achou o dono?", perguntou Juliette. O brother respondeu: "Não, mas o Arthur falou uma parada que dessa vez eu tenho que concordar com ele. Dessa vez, Arthur!", brincou ele, que continuou: "Que quem tá sendo falso comigo o problema é dessa pessoa, eu continuo sendo verdadeiro".

A advogada e maquiadora aconselhou o amigo: "Mas aí cuidado, para não julgar quem não deu, viu". Fiuk disse que não está julgando e que vai continuar sendo verdadeiro. Neste momento, Carla Diaz opinou sobre o assunto. "A questão não é ser falso não, cara. Eu vou falar por mim, tá? Eu não lembro o que eu dei". O ator rebateu: "Você nunca lembra, Carlinha, das coisas".

A atriz não gosta nada da declaração de Fiuk, mas ele garantiu que não passou de uma brincadeira. "Mas aí você foi ácido", afirmou a sister. O brother responde: "Não, eu tenho bom humor". A atriz, então, afirmou que deu "carinha" para ele no Queridômetro.

No entanto, Carla Diaz mentiu. No site do 'BBB 21', do Gshow, onde mostra como os participantes avaliaram os colegas de confinamento, foi a atriz que deu, sim, uma bananinha para Fiuk.

