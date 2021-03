Carla Diaz e Arthur reprodução da TV Globo

Publicado 09/03/2021 17:40

Rio - Carla e Arthur voltaram a se alfinetar na tarde desta terça-feira, no 'Big Brother Brasil 21'. Os dois conversavam na área externa da casa quando o instrutor de crossfit comentou com a sister que estava chateado, após tomar 'uma patada' dela após fazer uma brincadeira na fila para o raio-x. Exaltada, a atriz tentou se explicar, mas foi questionada pelo brother: "Está falando alto por quê?". Ela rebateu: "Por que tanta barreira?". Arthur desabafou: "Ontem os seus amigos todos vieram me fuzilando com um monte de coisas. Já botou o meu caráter em dúvida", comentou ele, fazendo referência ao jogo da discórdia, da noite de segunda-feira.

Carla perguntou a ele se ela tinha alguma culpa. "Estou falando que eu não gostei e que não gostei da forma que fui tratado hoje de manhã. Fui fazer uma brincadeira e eu tomei", respondeu ele, que deixou claro que não queria discutir. A atriz comentou que não era sua intenção brigar. "Você joga a bomba e depois quer conversar sobre uma coisa que eu estou p*to", afirmou Arthur. "Por que você fica p*to com umas coisas que não tem nada a ver?", perguntou ela, que completou: "Falei com a Pocah que estava sentindo falta de um abraço seu".

O instrutor de crossfit rebateu a declaração de Carla. "Eles vieram me falar isso e esqueceram que eu também estou no paredão". Após ouvir as reclamações de Arthur, a loira opinou: "Você está descontando tudo em mim". "É, eu sou o vilão....", concluiu Arthur.