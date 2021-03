No quarto secreto, Carla Diaz relembra Gleici Damasceno: ’Abençoadas’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 08:35

Rio - Carla Diaz foi "emilinada" com 60,40% dos votos no paredão falso desta terça-feira. Já no quarto secreto, a atriz comemorou a escolha do público e relembrou Gleici Damasceno, do "BBB 18". "Gleici, eu vi tanto esse seu momento e hoje eu to sentindo a mesma coisa. Meu Deus do céu. Como a gente foi abençoada", disse.

No quarto secreto, Carla tem acesso ilimitado às imagens da casa, mas só pode escutar o que os brothers estão falando com a ajuda de cards, que liberam o áudio por duas horas. Carla tem seis cards e já usou dois desde que está no quarto secreto.