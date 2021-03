Arthur diz que se culpa pela saída de Carla Diaz Reprodução / TV Globo

Rio - Arthur conversou com Pocah sobre o paredão e a saída de Carla Diaz na madrugada desta quarta-feira. O brother ainda não sabe que, na verdade, a atriz está no quarto secreto e afirmou que se sente culpado pela eliminação dela.

"Me culpo bastante por não ter imunizado a Carla e ela ter saído e o Projota ter ficado. Achei que foi o mais coerente a fazer. Fui de acordo com o que eu vinha fazendo desde o início. Se eu soubesse que o Projota ia [para o paredão] e ia voltar, e que se ela fosse [para o paredão] ela ia sair, eu ia dar pra ela, lógico", disse Arthur.

O crossfiteiro, que já voltou de três paredões, acredita que está fazendo um bom jogo. "Alguém lá fora gosta de mim, to fazendo alguma coisa aqui que estão gostando ou estão odiando menos", disse o rapaz, que também afirmou que os outros participantes estão com "medo" dele por ele ter voltado de três berlindas.

"As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de uma pessoa que foi três vezes seguidas. Eu já reparei isso. É bizarro, porque para mim não mudou... Mas a galera pisa no freio, você pode ter certeza", analisou.

Pocah alertou Arthur para o fato de que ele promete coisas e depois não cumpre. "Essa politicagem de ficar prometendo as coisas pros outros, isso fica correndo pela casa que você promete", disse a funkeira. Arthur, no entanto, garantiu que não prometeu nada para Juliette e nem para Gilberto.