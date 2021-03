Rapper foi indicação do líder e as sisters tiveram maior número de votos Reproduçãpo/Rede Globo

No paredão desta semana do BBB21, Pocah, Projota e Thaís disputam a permanência na casa. A formação da berlinda começou com a escolha do anjo Projota em imunizar Arthur. Carla Diaz, escolhida pelo público para ir ao paredão falso na última semana, podia anular a imunidade, mas não usou seu poder. Ela ainda terá essa vantagem na próxima semana. O líder Fiuk indicou Projota ao paredão, já que sua primeira opção, Arthur, foi abençoado pelo anjo. Se juntariam ao rapper na disputa os três mais votados da casa. Thaís recebeu cinco votos, vindos de Arthur - que valia por dois, devido ao resultado do paredão falso - Caio, Projota e Rodolffo. Gilberto e Pocah levaram 4 votos cada.

Gil foi a opção de Carla, Pocah, Thaís e Viih Tube. Já a cantora foi a escolha de Gilberto, João, Juliette e Sarah. Camilla de Lucas votou em Caio. Na prova bate e volta, Gil, Thaís e Pocah precisaram acertar dardos em balões. Escapava do paredão quem acertasse a opção que tinha papéis dourados. Mirando no número 12, o doutorando em economia levou a melhor e não está mais na disputa pela preferência do público.





Na dinâmica do dedo-duro, Thaís foi sorteada para descobrir o voto de um brother. Ela escolheu Rodolffo, que confessou ter votado na dentista. Juliette também foi escolhida para descobrir um voto e optou por saber o de Projota, que também votou em Thaís.