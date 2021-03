Gilberto e Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021

Após a formação de paredão deste domingo (14) , Juliette decidiu colocar um ponto final em seus desentendimentos com Gilberto. A paraibana revelou ao brother que votou em Pocah, apesar da proximidade que vem acontecendo entre elas, por ter se comprometido com o doutorando em economia.

Juliette então diz ao colega de confinamento que não esperava que ele fosse falar mal dela e que ela seria retirada de suas prioridades. "Não esperava que você ia me tirar de um pódio por uma atitude que você interpretou do jeito que você achou que devia. Mas aconteceu, então eu tenho que lidar com isso", afirmou Juliette.



Gilberto disse para a sister que mesmo que ela tivesse votado nele, ele não ficaria chateado. Ele também tentou tranquilizar a maquiadora, dizendo que Pocah estaria no paredão com ou sem o voto dela. Mas, a paraibana rebateu, alegando que se ele tivesse ido ao paredão com o voto dela, ele diria que é sua culpa. Ela continua e declara para Gil que, caso ele não tivesse escapado da berlinda, ela acredita que ele deixaria o programa.