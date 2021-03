Por O Dia

Publicado 15/03/2021 08:28 | Atualizado 15/03/2021 08:30

Rio - Projota faz parte do paredão da semana no "Big Brother Brasil 21" ao lado da cantora Pocah e da dentista Thaís . Depois da formação da berlinda, na noite deste domingo, no Instagram, a esposa do rapper, Tâmara Contro, se posicionou a favor do marido e do "Fora, Thais".