Gil e Fiuk detonam namoro de Carla Diaz e Arthur Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 08:36 | Atualizado 15/03/2021 08:41

Rio - Gilberto e Fiuk conversaram bastante no quarto do líder na manhã desta segunda-feira. Os dois colocaram o relacionamento de Carla Diaz e Arthur em foco.

Publicidade

fotogaleria

"O Arthur, quando voltou do paredão, ficou o maior love com o Projota. Falou da Carla, também. Que a Carla chamou ele de 'oportunista' e ela veio me questionar isso. Eu falei: 'sim, minha filha, quem me falou foi o Arthur'. Ela disse: 'Você espalhou pra casa que eu chamei o Arthur de oportunista'. Eu falei: 'Sim, sim, porque o Arthur me disse'. Eu tô mentindo? E mais - ainda falei assim: 'Se você tivesse falado comigo da forma que falou com ele teria mandado você tomar naquele lugar'. Ela disse: 'Não, foi uma brincadeira'. Realmente, ela falou. Ele não mentiu. Ela falou. Ela até gosta de queimar o Arthur em alguns momentos. Não vou mentir. Aí que tá: um relacionamento um queimando o outro...", iniciou Gil.

Publicidade

"É muito estranho, porque [quando Carla] voltou, eles deram um beijo, não sei o que lá, e a primeira noite dormiram separados. Não dá pra entender nada", analisou Fiuk. "Dá não! Ela falou que foi uma brincadeira ácida, mas foi brincadeira. O Arthur já me disse que não foi brincadeira", continuou Gil. "Que brincadeira?", perguntou Fiuk. "Depois que voltou do paredão, tu não precisa de mim'. Se tu brinca isso comigo eu ia me sentir um lixo. É muito sério", explicou Gil, sobre a fala de Carla Diaz para Arthur.

Fiuk acredita que Arthur não quer nada sério com Carla. "Mas um dia eu peguei o Arthur no pulo. Ele falou: 'saudade de balada, de festa. Vou sair correndo pra balada, não sei o que'. Aí eu falei: 'E a Carla?'. E ele: 'Não, o que acontece no Big Brother fica no Big Brother'", relembrou Fiuk.

Publicidade

Gil concordou. "Ele falou várias vezes pra mim que vai sair e pegar todo mundo lá fora. Ele fala direto, inclusive. Ele nem lembra da Carla, às vezes". "Então não dá pra saber onde pega. Não dá pra saber se é sério ou se não é, se tá acertado pros dois que é só aqui... Não dá pra saber nada", disse Fiuk.

"O Arthur infelizmente cria coisas que não existem. Por exemplo, ele acha que tem um time, acha que as pessoas estão juntas, que vai ser sempre ele e o Projota. Mas eu, Gil do Vigor, acho que a Carla não está fechada 100% com ele, não", finalizou Gil.