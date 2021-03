Arthur queima pão e culpa Juliette no ’BBB’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:59

Rio - O crossfiteiro do 'BBB' vacilou mais uma vez. Na manhã desta segunda-feira, Arthur deixou seu pão na frigideira, com o fogo ainda ligado, enquanto foi conferir o quadro do Queridômetro no telão da sala. Ao voltar para a cozinha, ele percebeu que tinha queimado o seu café da manhã e decidiu colocar a culpa em Juliette, só porque ela estava na cozinha no momento.

"Queimei meu pão. Obrigado, Juliette! Depois você quer que eu faça conta para você, né?", disse, fazendo referência a uma ajuda que a maquiadora tinha lhe pedido momentos antes.



Mesmo assim, Juliette ainda sentiu pena de Arthur e ofereceu para que o crossfiteiro comesse o seu café da manhã. "Pega meu pão, sério", disse Juliette, recebendo uma resposta negativa. Depois disso, ela chegou a debochar da cena. "Carla, vem aqui... Seu paquera está prestes a comer carvão", brincou.