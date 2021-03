Juliette e Sarah reprodução da TV Globo

Publicado 15/03/2021 14:19 | Atualizado 15/03/2021 14:21

Rio - Julitte e Gilberto decidiram romper a aliança no jogo na noite de domingo após a formação do Big Brother Brasil 21, da TV Globo. Na tarde desta segunda-feira, a paraibana contou sobre sua conversa com o doutorando em economia para Sarah. "Acrescentei que não tinha votado nele, porque ele achava que eu tinha, mas eu deveria ter votado nele, sim, porque ele foi desleal comigo, porque ele falou mal de mim. Falou mal, não, me julgou mal. Falou, deve ter falado muito, ele fala", começou a advogada.

Ela deixou claro para a loira que de descomprometeu no jogo com Gil. "Ressaltei a ele que não tinha raiva dele, continuaria falando com ele, seria amiga dele, mas eu me descomprometi das promessas que eu tinha feito antes, porque eu não vou ficar passando a mão na cabeça dele quando eu não concordar". "Então vocês brigaram ontem?", perguntou a brasiliense.

Juliette disse que não e se explicou: "Ele não é meu pódio. Estou descomprometida das coisas que fiz a ele. Eu vou julgá-lo a partir de agora pelas ações dele e não por meu carinho, meu amor e minha lealdade, porque ele quebrou isso. Eu não posso ficar obrigada pelo meu sentimento, ele fazendo coisa que está me chateando, e eu dizendo: 'Não voto, porque ele é meu parceiro'. Eu não vou fazer isso. Não posso ficar presa a uma coisa que não estou mais acreditando", destacou ela, que concluiu: "Se ele usar isso para colocar o povo contra mim, aí é que ele vai arrumar briga. Não gosto dessas coisas, não".