Juliette ganha massagem de Rodolffo reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:06 | Atualizado 15/03/2021 17:07

Rio - Juliette tirou uma casquinha de Rodolffo na área externa do 'Big Brother Brasil 21', nesta segunda-feira. A sister deitou no sofá vermelho ao lado do sertanejo e pediu que ele fizesse uma massagem em suas costas. Ele prontamente atendeu o pedido da advogada. "Eu descobri o seu poder, Rodolffo", disparou ela.

O ex-marido de Rafa Kalimann se divertiu com o comentário. "Sou bom em tudo o que eu faço". Juliette não perdeu a piada. "Rodolffo, para com isso! Eu entendi tudo agora. Está tudo explicado. Com uma mão só você está fazendo massagem nas minhas costas todinha. Quantos anos de treinamento? A vida inteira".

Enquanto massageia a paraibana, Rodolffo comentou: "Eu quase não faço isso não". A advogada, então, brincou: "Tu sabe que não vai ter mais paz né? Reativa o Instagram que eu estou apaixonada novamente", confessou.