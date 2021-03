Brothers tiveram que devolver os brindes, mas depois receberam a informação de que receberiam os ’mimos’ em casa Reprodução / TV Globo

Publicado 16/03/2021 08:25

Rio - Os participantes do "BBB 21" se divertiram com algumas atrações espalhadas pela área externa da casa durante uma ação patrocinada na tarde desta segunda-feira. Entre as atrações, havia uma máquina de ursinhos liberada para os participantes.

Todos tentaram a sorte "pescando" os ursinhos. E teve gente com sorte. Alguns brothers pegaram várias pelúcias. Durante o lanche na área, os participantes que pegaram vários fizeram planos e contaram para quem dariam os "mimos".

O problema é que logo em seguida soou um alerta da produção. "Todos os objetos da ação, ficam na ação". Gilberto ficou triste. "Era um meu, um de mainha e um de cada sobrinho meu... Não vou jogar mais", reclamou. Juliette caiu na gargalhada e fez um comentário sobre Caio. "O manco tá virado, disse que vai tirar tudo da máquina, só pra dar trabalho".

"Que humilhação. Isso pra vocês custa 15 reais", reclamou Camilla de Lucas. Após as reclamações, a produção voltou atrás e afirmou que todos os brothers receberiam o brinde em casa.