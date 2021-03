Arthur critica Thaís, mas diz que ela é linda Reprodução / TV Globo

Rio - Projota e Arthur conversaram sobre Thaís na noite desta segunda-feira. Os dois acreditam que a sister deve deixar o "BBB 21" no paredão desta terça. Pocah, que é amiga de Thaís, também participou da conversa e mostrou desconforto.

"Ela aqui é a pessoa menos interessante, tanto no jogo, quanto na vivência. Não é divertido, não é nada, não é interessante", disse Projota. Pocah afirmou que gosta muito de Thaís e que é difícil escutar críticas a ela. Projota disse que Thaís é "muito boazinha", mas que nem todo mundo tem que estar no "BBB".

"A partir do momento que das 13 pessoas, apenas ela e mais duas ou três pessoas não a colocam como figurante, na minha opinião não tem como a pessoa estar sendo interessante. Ela é linda, tenho certeza que o pessoal lá fora baba nela, que o direct dela tá chovendo de pessoas", elogiou Arthur, que desde a primeira semana de reality demonstrou interesse em Thaís. A dentista, no entanto, só tinha olhos para Fiuk.

"Pocah, de coração, olha como ela jogou o primeiro dardo ontem. Olha como ela jogou a bolinha no círculo lá em cima", criticou Arthur, citando a prova bate e volta, que foi vencida por Gil. "É minha amiga, eu sei que vocês têm a opinião de vocês. Pra mim é muito doloroso escutar, real", disse a funkeira.

"Ela é muito gentil, muito simpática, sempre me tratou muito bem [...] Eu como espectador do show, não acharia o jogador mais interessante pra deixar aqui nesse momento. Eu preferia me ver aqui dentro se eu tivesse lá fora", disse Projota, que também revelou ter torcido para Thais vencer a prova bate e volta e Gilberto ir ao paredão.

"Eu acho que a gente ganharia do Gil porque nossa torcida ia se juntar. Talvez nós dois juntos tirássemos um dos caras mais fortes do jogo", afirmou o rapper.