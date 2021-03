Pocah acredita ser a protagonista do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 10:13 | Atualizado 16/03/2021 10:39

Rio - Pocah virou piada nas redes sociais por causa do jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira. Na dinâmica, os participantes tinham que classificar a si mesmos e os colegas como protagonistas, coadjuvantes ou figurantes. Pocah se classificou como protagonista, o que causou espanto nos internautas já que a funkeira basicamente só dorme no reality show.

"Eu mesma! Vivi bons momentos aqui, espero que tenha marcado na vida do povo brasileiro. Carla Diaz, que voltou do paredão falso, meu amigo Arthur [Picoli]", disse Pocah sobre os protagonistas. As piadas não demoraram a aparecer.

"Pocah se colocando como protagonista foi fod* kkkk. A protagonista do sono", disse uma pessoa no Twitter. "Pocah, a protagonista que só dormiu", disse outro internauta. Confira mais reações abaixo: