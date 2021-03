Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 11:07 | Atualizado 16/03/2021 11:08

Rio - Neymar continua comentando o "BBB 21". Desta vez, o jogador de futebol saiu em defesa de Projota, que está no paredão ao lado de Thais e Pocah. "Hoje vamos de Thaís. Se o Projota sair, acabam as tretas", escreveu Neymar no Twitter.

O perfil oficial de Projota compartilhou a mensagem de Neymar e ainda pediu ajuda ao atleta. "Puxa um mutirão aí, Neyzinho, nunca te pedi nada", dizia a postagem no Twitter do rapper.

Puxa um mutirão aí Neyzinho, nunca pedi nada — Projota (@Projota) March 16, 2021