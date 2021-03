Gilberto chorando após volta de Carla Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 10:26

Rio - Ele está indignado e o Brasil tá lascado, se depender de Gil do Vigor. Durante o último Jogo da Discórdia, no 'BBB 21', o economista se incomodou com os pedidos de desculpas de Viih Tube a Carla Diaz, que tinha acabado de voltar do Paredão Falso. Quando chegou a sua fez de falar, ainda na mesma dinâmica, Gil deu indiretas de que a sister havia sido falsa.

Na madrugada desta quarta-feira, no entanto, Viih disse a Sarah que não se incomodou com a opinião de Gil sobre ela. E mais: que estava "cagando" para a opinião do economista e da sister, e que só lhe importava que Carla tivesse visto sinceridade no seu pedido de desculpas.

Depois disso, Sarah foi imediatamente contar para Gil sobre a resposta de Viih. Ao saber que a youtuber ficou indiferente às suas indiretas, o economista se revoltou: "Se eu ganho o líder, ela vai ter que ouvir", declarou.

Assista aos dois momentos:

@WebTVBrasileira o vídeo que vc falou no ao vivo pic.twitter.com/WvAeRjDjIM — Rafacocbr (@rafacocbr) March 17, 2021

