Projota e Tamy

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 11:45 | Atualizado 17/03/2021 11:47

Rio - A situação promete esquentar ainda mais para Projota. Sexto eliminado do 'BBB 21', o rapper recebeu uma intimação ao vivo da esposa durante o 'Bate Papo com o Eliminado', apresentado por Ana Clara. Após quase dois meses sem conversar com a esposa, Projota se emocionou ao falar com Tamy no programa, que também mostrou estar sentindo saudades do marido.

"O pessoal não quis fogo no parquinho, mas eu quero fogo no ninho! Não vejo a hora desse homem chegar em casa", brincou a influenciadora, alfinetando a decisão do público, que eliminou o rapper no paredão. Vale lembrar que, no começo da semana, Tamy já havia dito que o jogo ficaria chato com a eliminação de Projota.